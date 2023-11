Die Geeked Week von Netflix kehrt 2024 zurück

HQ

Die vergangene Woche war für Fans und Abonnenten von Netflix sehr arbeitsreich, da das jährliche Geeked Week-Event uns Einblicke gab und uns Einblicke in viele neue Projekte und Ergänzungen zeigte, die später in diesem Jahr und im Jahr 2024 in den Dienst kommen.

Mit einer Menge Trailer, die alle geteilt wurden, krönte Netflix die diesjährigen Feierlichkeiten der Geeked Week mit einer fast Marvel-ähnlichen Ankündigung und teilte seinen Fans mit, dass "die Geeked Week 2024 zurückkehren wird".

Es gibt kein Wort darüber, wann genau, aber wenn man bedenkt, dass Geeked Week normalerweise ein jährliches Angebot ist, wäre es eine sichere Wette anzunehmen, dass es irgendwann später im Jahr debütieren wird.