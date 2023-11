Die Alien-Serie von FX wird wahrscheinlich nicht vor 2025 erscheinen

HQ

In einem kürzlich geführten Interview mit TheWrap hat der Schöpfer Noah Hawley mitgeteilt, dass die Alien-TV-Serie von FX wahrscheinlich erst in der ersten Hälfte des Jahres 2025 Premiere feiern wird.

Hawley sagte der Zeitung: "Wir warten alle nur auf den Streik, und er wird enden. Der Plan im Moment ist, im Januar zurückzukehren und im Februar zu drehen, und es sieht so aus, als würden wir bis Juli oder so drehen, was den Ausstrahlungstermin irgendwo in die erste Hälfte von '25 legt."

Später im Interview merkte Hawley auch an, wie weit die Dreharbeiten der Serie fortgeschritten waren. Er sagte: "Ich war in der Lage, den größten Teil der ersten Stunde zu filmen. Allerdings war ich nicht in der Lage, irgendetwas mit meinem Star zu filmen. Ich habe also immer noch den Großteil der Show zu filmen, und wir haben noch sieben Stunden Zeit, um zu drehen."