Gerücht: Xbox Series X wird am Black Friday 150 € günstiger

Während Sie Leaks von sogenannten Insidern immer (immer!) mit mehr als einem Körnchen Salz nehmen sollten, sind einige Quellen besser als andere, und Billbil-kun ist definitiv eine der vertrauenswürdigeren.

Jetzt sieht es so aus, als hätte er eine geplante Black-Friday-Überraschung von Microsoft enthüllt, denn Billbil-kun sagt, dass sie die Preise in Frankreich und wahrscheinlich auch im Rest Europas um 150 € (wahrscheinlich etwa 130 £ für Großbritannien) senken werden. Die Xbox Series S bekommt oft Kampagnen, aber selten die Xbox Series X, also scheint es eine goldene Gelegenheit zu sein, sich eine zu holen.

Wenn die Quelle korrekt ist, können wir uns darauf freuen, am Black Friday eine Xbox Series X für 399 € / 349 £ zu kaufen, und die Kampagne wird sich vom 20. bis 27. November erstrecken, so dass Sie genügend Zeit haben, eine neue Konsole zu erhalten und Spiele wie Halo Infinite, Hi-Fi Rush, Forza Motorsport und Starfield zu spielen. Wir können Ihnen auch empfehlen, Game Pass auszuprobieren, um diese Titel und viele mehr kostenlos mit dem Abonnement zu erhalten (wobei Spiele von Activision Blizzard voraussichtlich nächstes Jahr hinzugefügt werden).