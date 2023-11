TimeSplitters 4 ist wieder einmal in Schwierigkeiten

Free Radical Design wurde größtenteils von dem Team gegründet, das Goldeneye 007 und Perfect Dark entwickelt hat, und brachte Timesplitters für PlayStation 2 auf den Markt, die schnell ein großer Erfolg wurden. Es folgten dann zwei weitere Spiele, aber wir bekamen nie TimeSplitters 4, das seit 2007 immer wieder in Entwicklung ist.

Das Studio hat seitdem viele Probleme mit abgebrochenen Spielen, verkauften und sogar aufgelösten Spielen gehabt, bevor es 2021 wieder auferstand, als Embracer versprach, eine neue Installation in der Timesplitters-Serie zu liefern. Aber wie Sie wissen, ist Embracer derzeit in finanziellen Schwierigkeiten, und es scheint, als ob Free Radical Design und TimeSplitters 4 wieder von neuen Hindernissen getroffen werden könnten.

Wie von VGC berichtet, scheint es, als ob Free Radical Design abgeschaltet werden könnte, was höchstwahrscheinlich auch bedeutet, dass das Spiel, an dem sie gearbeitet haben, ebenfalls fallen würde. Die Mitarbeiter wurden darüber informiert, dass das Studio möglicherweise geschlossen wird und mehrere Mitglieder des Teams bereits auf der Suche nach Jobs sind, und die beste (einzige?) Hoffnung auf Überleben wäre, wenn jemand das Team kaufen würde, was ehrlich gesagt unwahrscheinlich erscheint, da Timesplitters wirklich nichts mehr ist, wonach die Leute fragen.

Wir drücken die Daumen, dass die Mitarbeiter so schnell wie möglich neue Möglichkeiten bekommen, wenn das Studio geschlossen wird.

Wie sehr wärst du an einem neuen Timesplitters-Abenteuer interessiert?