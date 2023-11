Dr. Eggman wird sich zur Feier des Movembers den Schnurrbart rasieren

HQ

Sie kennen wahrscheinlich Movember, eine internationale Kampagne zur Sensibilisierung für Männerkrankheiten, insbesondere Prostatakrebs. Eine der wichtigsten Möglichkeiten, das Bewusstsein zu schärfen, besteht darin, sich im November einen Schnurrbart wachsen zu lassen - daher der Name Movember.

Einer, der das definitiv weiß, ist Dr. Eggman, und zum ersten Mal seit 30 Jahren ist er jetzt bereit, seinen ikonischen Schnurrbart zu mähen. Um die Kampagne weiter zu beleuchten, hat Sega eine Reihe von Umfragen unter Männern durchgeführt, um mehr über Schnurrbärte herauszufinden, und enthüllt, dass Freddie Mercury mit 20 % der Stimmen den ikonischsten Schnurrbart der Popkultur trägt. Damit schlägt er Dr. Eggman (12 %), der besser abschneidet als der Wrestler Hulk Hogan (9 %), Popstar Prince (8 %) und Moderator Ron Burgundy (7 %).

Daniel Lazarides, EMEA Vice President of Central Marketing bei Sega, sagte in einem offiziellen Statement über die Kampagne:

"Wir bewundern seit langem all die wichtige Arbeit, die Movember leistet, um die Gesundheit von Männern zu unterstützen, und wir freuen uns, das Bewusstsein für eine unglaubliche Sache zu schärfen, indem wir einen der berühmtesten Schnurrbärte in der Geschichte der Popkultur entfernen. Sonic Superstars ist eine Hommage an die klassischen 2D-Side-Scroller der 1990er Jahre, also war jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Dr. Eggman auf eine Weise zu präsentieren, die Fans noch nie zuvor gesehen haben, ohne den Schnurrbart, den er seit über 30 Jahren trägt. Stellen Sie sicher, dass Sie sich Dr. Eggman anschließen, indem Sie gesponsert werden, um Ihren Monat im November anzubauen!"

Anne-Cecile Berthier, UK & EU Country Director für Movember, hatte auch etwas über die Tatsache zu sagen, dass der Dr. Eggman im Begriff ist, einmal etwas Gutes zu tun:

"Als wir hörten, dass Sega und Sonic Superstars Movember unterstützen wollten, indem sie Dr. Eggmans ikonischen Schnurrbart zum ersten Mal rasierten, wussten wir, dass das Ergebnis ein echter Hingucker sein würde. Sonic the Hedgehog ist eines der berühmtesten Videospiel-Franchises der Welt, und wir sind dankbar, dass Dr. Eggman seinen Traum, die Welt zu dominieren, aufgegeben hat, um uns dabei zu helfen, das Bewusstsein für die Gesundheit von Männern zu schärfen. Wir hoffen, dass unsere Partnerschaft mit SEGA mehr Menschen dazu inspirieren wird, sich zu engagieren und unsere Spendenaktion bei diesem Movember zu unterstützen."

Wirst du dir zur Feier des Movembers einen Schnurrbart wachsen lassen?