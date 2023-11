Super Mario Bros. Wonder setzt seine Serie an der Spitze der britischen Boxed Charts fort

HQ

Super Mario Bros. Wonder hat es geschafft, EA Sports FC 24 für eine weitere Woche in Folge zu halten und befindet sich wieder an der Spitze der britischen Box-Charts. Nintendos Plattformer belegt den Platz in der zweiten Woche in Folge vor EA Sports FC 24 auf dem zweiten Platz und Marvel's Spider-Man 2, das bis auf den dritten Platz gefallen ist.

Die Charts scheinen zu beweisen, dass die Leute an mehr Robocop-Inhalten interessiert sind, da Robocop: Rogue City auf dem vierten Platz debütiert hat, vor Mario Kart 8 Deluxe, Hogwarts Legacy, Nintendo Switch Sports, Assassin's Creed Mirage, Minecraft und Animal Crossing: New Horizons auf den Plätzen fünf bis zehn.

In Bezug auf andere Neueinführungen debütierten WarioWare: Move It und EA Sports WRC in der vergangenen Woche in den Top 20, während Lego 2K Drive und The Dark Souls Trilogy es schafften, die Charts aufgrund von Deals und Preissenkungen nach oben zu katapultieren.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 fiel massiv vom vierten Platz in den Charts auf den 30. Platz, und Sonic Superstars setzte seinen Fall vom 15. auf den 26. Platz fort.

Danke, Gamesindustry.biz.