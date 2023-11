Kostenloses Call of Duty: Modern Warfare III-Thema für Xbox Series S/X hinzugefügt

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III startet offiziell am 10. November, aber für Leute, die eine der teureren Editionen vorbestellt haben, ist die Kampagne bereits verfügbar. Wenn Sie noch nicht die Gelegenheit hatten, das Spiel zu spielen, können Sie immer noch etwas Call of Duty -Geschmack genießen, da Activision Blizzard (das jetzt ein First-Party-Xbox-Studio ist) einen kostenlosen und dynamischen Hintergrund für Xbox Series S / X hinzugefügt hat.

Wie es aussieht, zeigt der X-User Klobrille im Folgenden. Gehen Sie einfach zu den Einstellungen, wenn Sie möchten, dass Captain John Price (Bravo Six) Ihr Dashboard ziert.