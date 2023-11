Nehmen Sie die "grüne Hölle" mit der Ankunft der Nürburgring-Nordschleife in Assetto Corsa Competizione auf

HQ

Eine neue Strecke für Sim-Racing-Fans wird in Assetto Corsa Competizione eröffnet. Kudos und 505 Games hat angekündigt, dass sie im nächsten Jahr den Nürburgring, die längste Strecke der Welt, eröffnen werden.

Die Nürburgring-Nordschleife ist zusammen mit der GP-STRECKE die längste Rennstrecke der Welt mit 26 Kilometern Strecken länge durch die Wälder der Eifel und im Volksmund auch Grüne Hölle genannt.

Darüber hinaus berichtet 505 in dem auf X (früher bekannt als Twitter) geteilten Trailer, dass die Strecke in der Saison 2024 und in der Fanatec GT World Challenge mit den 24h Nürburgring, dem wohl härtesten Rennen für die Fahrer, ihr Debüt geben wird. Sehen Sie sich unten die erste Vorschau auf die Nürburgring-Nordschleife an.