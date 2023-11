Was wäre, wenn Harry Potter in Berlin spielen würde?

HQ

Wenn man jemanden bittet, an etwas wirklich Britisches zu denken, würden viele von ihnen wahrscheinlich Harry Potter antworten. Aber was wäre, wenn Harry Potter ein Franchise gewesen wäre, das hauptsächlich in Berlin spielt?

Der YouTube-Account Demonflyingfox nutzt oft KI, um alternative Versionen von popkulturellen Phänomenen zu erstellen, und jetzt haben sie Harry Potter in eine Serie verwandelt, die in Berlin spielt - was die Dinge wirklich verändert. Wir mögen diese Version von Hagrid besonders, aber die Berliner Version von Dobby wird uns heute Nacht wahrscheinlich schlecht schlafen lassen.

Sieh es dir im folgenden Beitrag an.