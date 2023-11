Cliff Bleszinski teilt seine Vision für das neue Gears of War-Spiel

HQ

Der Schöpfer von Gears of War, Cliff Bleszinski, war seit dem Ende der ursprünglichen Trilogie nicht mehr an dem Franchise beteiligt und hat sogar die Spieleindustrie verlassen. Trotzdem sagte er kürzlich, er sei offen für die Idee, ein neues Spiel der Serie zu konsultieren.

Als ein Gears of War-Fan ihn auf X fragte, was er von der Idee eines Survival-Horror-Abenteuers Gears halte, antwortete er mit einer Vision für ein neues Spiel, das sich sehr von dem unterscheiden würde, was wir bisher in der Serie gesehen haben. Blezinski schlägt vor, dass wir ein "Kind spielen sollten, das versucht, den E-Day / den anschließenden Konflikt zu überleben", etwas, das definitiv erschreckend und hart wäre und uns viel verletzlicher machen würde, als einen kampferprobten Cog-Soldaten zu spielen.

Wären Sie an einem Spiel wie diesem interessiert, oder sollte sich das Gears-Franchise an riesige Soldaten mit riesigen Kettensägenwaffen halten?