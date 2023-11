Studio Ghibli verlässt X/Twitter und löscht den offiziellen Account

HQ

Vor drei Jahren startete Studio Ghibli einen offiziellen Twitter-Account (heute bekannt als X), um ihren Animationsfilm The Boy and the Heron zu bewerben. Seitdem ist es eine Informations- und Kommunikationsquelle aus dem Studio, bis heute.

Aus unbekannten Gründen hat Studio Ghibli beschlossen, X zu verlassen, und sie meinen es wirklich ernst, da sie ihr Konto gelöscht haben. Sie können sich die Antworten auf ihren letzten Beitrag hier ansehen (aber den eigentlichen Beitrag nicht lesen können, da das Konto verschwunden ist).

Werden Sie Studio Ghibli auf X vermissen?

Danke, Anime News Network.