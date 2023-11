Die Dreharbeiten zu The Last of Us Staffel 2 beginnen Anfang 2024

HQ

Eine Menge HBO-Nachrichten machten gestern die Runde, als die Produktionsfirma eine Pressekonferenz abhielt, auf der sie über viele ihrer zukünftigen Projekte informierte. Dazu gehörte auch die Enthüllung des Zeitplans, wann die nächste Staffel von Euphoria debütieren wird und wann die zweite Staffel von The Last of Us offiziell mit den Dreharbeiten beginnen wird.

Uns wurde gesagt, dass die Serie bereits Anfang 2024 in Produktion gehen wird, und da die Serie nicht auf der geplanten Liste des Senders für 2024 steht, bedeutet dies wahrscheinlich, dass wir irgendwann im Jahr 2025 einen Premierentermin in Betracht ziehen.

Staffel 2 wird anscheinend The Last of Us: Part II: Part II erforschen und adaptieren, was bedeutet, dass wir irgendwann zu Beginn der Saison eine sehr schockierende Entwicklung erwarten können, die zweifellos diejenigen überraschen wird, die die Spiele noch nie gespielt haben und die Geschichte von Naughty Dog zum ersten Mal über diese Show erlebt haben.

Danke, Abwechslung.