SEGAs "Super Game" befindet sich noch in der Entwicklung und ohne Höhen und Tiefen

Vor zwei Jahren präsentierte Sega einen Geschäftsplan, der eine Wiederbelebung der damals schlechten Finanzergebnisse des Unternehmens darstellen sollte und eine große Verschiebung in Richtung Globalisierung seiner IPs und die Erweiterung seiner meistverkauften und beliebtesten Serien wie Sonic (von denen wir sowohl Remaster als auch neue Titel in Sonic Frontiers und dem jüngsten Sonic Superstars), Persona (mit seinem Start auf neuen Plattformen und der Zukunft Persona 5 Tactica und Persona 3 Reload), Yakuza (mit dem Like a Dragon Gaiden, Ishin! und Infinite Wealth) und Total War (mit dem ebenfalls aktuellen Total War: Pharaoh). Wenn man sich diese Titel ansieht, besteht kein Zweifel daran, dass die Strategie vollständig umgesetzt wird.

Aber es steckte noch mehr hinter diesen Berichten. Das Unternehmen sagte dann, dass es an einem "Superspiel" arbeite, einem Ego-Shooter, der in Europa entwickelt werden soll und von dem sie hoffen, dass er ein globales Phänomen sein würde. Obwohl in diesem Jahr einige Änderungen und Absagen der europäischen Entwicklungen des Unternehmens angekündigt wurden, scheint es, dass dieses geheime Projekt immer noch auf dem richtigen Weg ist.

Laut VGC hat Sega das erste Update dazu bereitgestellt.

"Das Geschäft mit Unterhaltungsinhalten hat sich das langfristige Ziel gesetzt, ein führender globaler Anbieter von Inhalten zu werden", sagte Sega-Präsident Yukio Sugino.

"Um dieses Ziel zu erreichen und das Geschäft auf die nächste Stufe zu heben, führen wir Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durch, um bis zum Geschäftsjahr bis März 2026 ein 'Super Game' zu entwickeln, einen großen Titel, der sich über den gesamten Globus erstrecken wird."

Shuji Utsumi, COO von SEGA, kommentierte ebenfalls: "Wir machen auch stetige Fortschritte bei der Entwicklung des 'Super Game', das wir mittel- bis langfristig schaffen wollen. Wie der Name schon sagt, impliziert ein "Super Game" das Konzept eines Spiels, das sich von normalen Spielen abhebt.

"Ich ermutige die Stakeholder, sich auf die Früchte unserer Bemühungen zu freuen, zu denen auch Forschung und Entwicklung gehören, um ein Spiel zu entwickeln, das eine ganze Weltsicht aufbaut, die das gesamte Gaming-Ökosystem einbezieht, einschließlich nicht nur der Spieler, sondern auch der Streamer, die das Spiel streamen, und seiner Zuschauer."

Wir werden eine Weile warten müssen, um herauszufinden, was sie bedeuten, aber alles, was sie bisher erwähnt haben, lässt unser Interesse von Tag zu Tag wachsen.

Was bereitet Sega vor?