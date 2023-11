Headbangers: Rhythm Royale bekommt verrückten Launch-Trailer

HQ

Headbangers: Rhythm Royale wurde an Halloween veröffentlicht und scheint ehrlich gesagt wunderbar zu sein. In diesem musik- und taubenbasierten Rhythmusspiel trittst du in 23 verschiedenen Minispielen gegen 29 andere Tauben an, während du darum kämpfst, der Master Headbanger zu werden (endlich ein Titel, für den es sich zu kämpfen lohnt).

Die Minispiele werden die Spieler auf die Probe stellen "Gedächtnis, Rhythmus, Reflexe, Reaktionszeit und vor allem ... ihre Fähigkeit zu rappen", und wie das funktioniert, könnt ihr euch im Release-Trailer unten ansehen.

Headbangers: Rhythm Royale ist für PC, PlayStation, Switch und Xbox erhältlich (und im Game Pass enthalten).