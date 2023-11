Shenmue-Schöpfer Yu Suzuki denkt über ein Prequel nach

HQ

Obwohl Fans fast zwei Jahrzehnte lang nach Shenmue 3 gefragt hatten und es positive Kritiken erhielt, erreichte es nie einen kommerziellen Erfolg (ironischerweise das gleiche Schicksal wie die beiden Originalspiele). Trotzdem hat der Schöpfer Yu Suzuki seinen Wunsch geäußert, das Franchise fortzusetzen.

Im Gespräch mit IGN Japan sprach er darüber, Shenmue 4 für neue Spieler zugänglicher zu machen und frühere Ereignisse in das Hauptspiel zu integrieren, aber er hat auch andere Pläne - wie z.B. ein Shenmue-Prequel:

"Ich denke, dass es sich lohnen würde, die Straßen von Dobuita mit moderner Grafik auf einer neuen Engine nachzubilden. Es verbindet sich auch mit dem Thema, nicht einfach nur in der Größe zu expandieren. Ein noch detaillierteres Dobuita als das ursprüngliche Shenmue zu machen, ist eine interessante Idee, vor allem, wenn es sich nicht um ein Remake, sondern um ein Prequel mit einer neuen Geschichte handelt."

Auch wenn die Herstellung eines Shenmue 4 teuer wäre und wir davon ausgehen, dass es keine Publisher gibt, die Schlange stehen, um es zu unterstützen, hat Suzuki dennoch einige interessante Ideen für das nächste Kapitel:

"Ich möchte, dass Shenmue 4 auch für Neueinsteiger angenehm ist. Um das zu ermöglichen, ist es am wichtigsten, dass es Spaß macht, ohne vorherige Ereignisse in der Geschichte zu kennen. Ich glaube nicht, dass ein neuer Spieler 100% der Geschichte wissen will. 20 oder 30 % könnten ausreichen.

In Shenmue 3 haben wir einen Digest-Film implementiert, der dem Spieler die wichtigsten Ereignisse der vorherigen Spiele beibringt, aber für Shenmue 4 möchte ich diesen Teil in das Hauptspiel integrieren. Es wäre großartig, wenn der Spieler auf natürliche Weise etwas über frühere Ereignisse erfahren könnte, indem er einfach das Spiel spielt. Anstatt sich zum Beispiel einen separaten Film anzusehen, könnten spielbare Rückblenden eine Möglichkeit sein, dies zu tun."

Obwohl noch keine offizielle Entwicklung eines neuen Shemue-Spiels bestätigt wurde, erwähnte Suzuki, dass er auch mit anderen Projekten beschäftigt ist.

Würdest du dich mehr für Shenmue 4 oder ein Prequel interessieren?