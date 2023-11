Cliff Bleszinski: "Ich glaube, Gears braucht einen kleinen Neustart"

HQ

Auch wenn sowohl Gears of War 4 als auch Gears 5 wirklich gute Spiele waren, werden die meisten Leute wahrscheinlich zustimmen, dass sie nicht die Höhen der ursprünglichen Trilogie erreicht haben. Entwickelt wurden sie von Cliff Bleszinski, der sowohl das Franchise als auch die gesamte Branche schon vor langer Zeit verlassen hat.

Und wie Bleszinski mehrmals gesagt hat, ist er nicht daran interessiert, zu Videospielen zurückzukehren. Aber es gibt eine Ausnahme, die ihn dazu bringen würde, diese Haltung zu überdenken, und das ist Gears of War. In einem neuen Interview bei ComicBook.com sagt er, dass er denkt, dass Gears of War einen God of War-ähnlichen Neustart braucht und dass er daran interessiert wäre, ein solches Projekt zu konsultieren:

"Ich glaube, dass Gears einen kleinen Neustart braucht, wie God of War es hatte, und ich habe immer gesagt, Phil Spencer hat meine Nummer, ich bin gerne bereit, sie zu konsultieren."

Bleszinski fügt hinzu, dass Gears of War weiterhin am Herzen liegt und er immer noch zu besonderen Anlässen zur Serie zurückkehrt:

"Zahnräder werden mir immer am Herzen liegen. Am späten Nachmittag, wenn ich eine Mimose in mir habe, gehe ich manchmal auf YouTube und schaue mir wichtige Zwischensequenzen aus dem Gears-Franchise an, wie Doms Tod oder Dom, der seine Frau einschläfern muss, und ich lese die Kommentare."

Er fährt fort, indem er hinzufügt:

"Wenn man die Kommentare zu den Zwischensequenzen von Gears of War liest, in denen Dom stirbt, sagen die Leute: 'Ich musste den Controller weglegen, mein Freund und ich saßen einfach nur still und fassungslos da.' Für die Leute ist es das Schmeichelhafteste, sich etwas tätowieren zu lassen, das man auf ihren Körper gemacht hat."

Glaubst du, dass das Gears-Franchise von einem Soft-Reboot in der Linie von God of War profitieren würde, und würde Bleszinski, der es berät, der Qualität zugute kommen?