Little Goody Two Shoes bekommt einen charmanten Launch-Trailer

Heute ist das Veröffentlichungsdatum von Little Goody Two Shoes, der Idee des portugiesischen Studios AstralShift, das nach dem Erfolg ihres ersten Titels Pocket Mirror geboren wurde. Dieses Horror-Abenteuer-RPG (mit Dating-Elementen) folgt der Geschichte von Elise, einer Figur aus dem vorherigen Spiel, während sie durch eine eindringliche Erzählung voller Rätsel und Ressourcenmanagement navigiert.

Little Goody Two Shoes ist von Volkslegenden inspiriert, und das Team sagt, dass sie darauf abzielen, etwas zwischen Horror und alten Märchen in einem vermeintlich atmosphärischen Erlebnis zu liefern. Es spielt in der Stadt Kieferberg, wo die Spieler die Aufgabe haben, Elise auf ihrer Suche nach einem Leben in Luxus zu begleiten, das einer Prinzessin würdig ist. Wie zu erwarten, wird es keine leichte Aufgabe mit Feinden, misstrauischen Dorfbewohnern und romantischen Interessen auf dem Weg sein - und AstralShiftPro sagt, dass deine Entscheidungen und Taten von Bedeutung sein werden.

Das Spiel verfügt über einen von den frühen 90ern inspirierten Animé-Kunststil und eine Mischung aus Gameplay-Mechaniken, um die Dinge frisch zu halten, und ist jetzt für PC, Playstation, Switch und Xbox erhältlich. Seht euch unten den Launch-Trailer eines Spiels an, das wirklich interessant aussieht.