xScreen bekommt eine Carbon Black Edition

HQ

Vor zwei Jahren veröffentlichte UPspec Gaming ihren peripheren xScreen, einen Bildschirm (1080p, 60Hz), der speziell für Xbox Series S entwickelt wurde, was es sehr tragbar und möglich macht, überall zu spielen, solange Sie eine Steckdose haben.

xScreen gewann schnell an Popularität und positiven Kritiken, und sogar Phil Spencer selbst hat es verwendet und gelobt - trotz der Tatsache, dass es nicht einmal offiziell lizenziert war, was vor ein paar Monaten geändert wurde. Bisher war sie nur in Weiß erhältlich, da dies die einzige Farbe der Xbox Series S ist. Zumindest war das früher so, denn Anfang letzten Monats wurde eine schwarze Version mit 1 TB Speicher veröffentlicht.

Und jetzt hat UPspec Gaming bestätigt, dass auch eine schwarze Version von xScreen kommt. Besuchen Sie diesen Weg, um Ihr Interesse am Carbon Black xScreen zu registrieren, der derzeit kein Veröffentlichungsdatum hat.