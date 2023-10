Square Enix kündigt den Start von Kingdom Hearts Missing Link an und sucht Spieler für den britischen Betatest

Mit einem mysteriösen Tweet trat Tetsuya Nomura letzte Woche aus dem Schatten in den sozialen Medien, um uns einen kleinen Vorgeschmack auf den nächsten mobilen Titel der Kingdom Hearts-Serie, Kingdom Hearts: Missing Link, zu geben.

Jetzt, da wir wissen, dass das Spiel größer und ambitionierter sein wird als ursprünglich geplant, müssen wir nur noch herausfinden, wann wir es spielen können. Wie sich herausstellt, startet es im Jahr 2024, und Square Enix hat es zusammen mit einem neuen Trailer angekündigt, den Sie unten sehen können.

Darüber hinaus berichtete der offizielle Account des Spiels, dass sie nach neuen Testern in den australischen und britischen Territorien für einen bevorstehenden geschlossenen Test suchen, also gehen Sie ab heute Nachmittag hierher, wenn Sie in diesen Gebieten leben, und holen Sie sich Ihren Testpass.