Wir spielen Wizard with a Gun auf der heutigen GR Live

Wir beginnen die Streams dieser Woche mit GR Live, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf Galvanic Games' Online-Sandbox-Überlebenstitel Wizard with a Gun richten. In diesem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle eines magisch begabten Scharfschützen, der durch verwüstete Wildnis wandern muss, um Ressourcen anzuhäufen und mächtige Feinde zu besiegen.

Da das Spiel jetzt auf dem PC erhältlich ist, könnt ihr heute Nachmittag auch unsere eigene Rebeca auf der GR Live-Homepage besuchen, um die Eröffnungsstunde von Wizard with a Gun zu sehen, die alle ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ beginnen.

Und bis der Stream beginnt, lesen Sie unbedingt unsere Gedanken zum Spiel genau hier, in unserer vollständigen Rezension von Wizard with a Gun.