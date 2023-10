Die Gottesmutter kommt zu Overwatch 2

HQ

Die nächste Saison von Overwatch 2 wird im Laufe des Tages vollständig enthüllt, aber mit dieser Enthüllung, die bald kommt, hat Blizzard jetzt einen Teaser der Staffel auf X geteilt, und in dem kurzen Video bekommen wir einen Einblick in die gruselige Jahreszeit des Entwicklers.

Blizzard wird sich auf seine Diablo-Serie konzentrieren, um die gruselige Jahreszeit in Overwatch 2 zu markieren, alles als Teil einer Staffel, die Rise of Darkness genannt wird. Warum heißt es so? Denn The Blessed Mother, die Schöpferin von Sanctuary, Lilith selbst wird als neuer Skin für Moira zum Helden-Shooter kommen.

Es gibt keine genaue Bestätigung darüber, wie dieser Skin angeboten wird, aber eine vernünftige Vermutung wäre, dass er Teil des nächsten Battle Pass für das Spiel sein wird, wenn Season 7 am 10. Oktober 2023 startet.

Der vollständige Enthüllungstrailer für die Saison wird heute, am 3. Oktober 2023, um 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MESZ veröffentlicht.