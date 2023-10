Gerücht: Marvel steht kurz vor einem großen Vorstoß in Spiele

HQ

Abgesehen von Marvel's Spider-Man ist der Vorstoß der Comic-Marke in die Gaming-Branche in letzter Zeit nicht allzu gut gelaufen. Wir hatten einige kritische Juwelen, die kommerzielle Flops waren, wie Marvel's Midnight Suns und Marvel's Guardians of the Galaxy, und einige allgemeinere Flops wie Marvel's Avengers.

Laut Comic-Insider CanWeGetSomeToast soll sich das nun ändern. Marvel ist sich angeblich seines mangelnden Videospiel-Outputs bewusst und will mit Black Panther und Iron Man einen großen Vorstoß in die Gaming-Branche starten.

Beide werden von EA entwickelt. Natürlich sind dies nicht die einzigen Marvel-Projekte, die in Arbeit sind. Es gibt das Wolverine-Spiel bei Insomniac, einen Captain America-Titel, der bei Skydance in Arbeit ist, und natürlich Marvel's Spider-Man 2, das in nur wenigen Wochen erscheint.

Auf welches Marvel-Spiel freust du dich am meisten?