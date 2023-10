Die 4. Staffel von The Umbrella Academy erscheint 2024

HQ

Die Umbrella Academy wird nächstes Jahr für ihre vierte und letzte Staffel zurückkehren, in der wir das Ende der Geschichte dieser dysfunktionalen Familie sehen werden, die versucht, die Welt, die Zukunft und mehr zu retten.

Wie der offizielle Twitter/X-Account der Serie bestätigt, wissen wir, dass 2024 das Veröffentlichungsfenster für Staffel 4 markiert. Wir sind uns nicht sicher, wann genau es landen wird, aber es könnte sein, dass wir bis zum nächsten Oktober warten müssen, da der 1. Oktober das Datum markiert, an dem die Kinder der Umbrella Academy geboren wurden.

Andererseits scheint es, dass die Showrunner dieses Datum genutzt haben, um die letzte Staffel anzukündigen, also hoffen wir auf ein früheres Veröffentlichungsdatum. Was erwartest du am Ende von The Umbrella Academy?