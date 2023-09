True Detective: Night Country erscheint im Januar

HQ

HBO hat bekannt gegeben, dass die vierte Staffel von True Detective offiziell im neuen Jahr starten wird. In der Serie, die am 14. Januar 2023 starten soll und unter dem Namen True Detective: Night Country bekannt ist, wird Jodie Foster die Besetzung als ergraute Kleinstadtdetektivin anführen, die einen zutiefst beunruhigenden und dunklen Fall untersucht.

Die Serie wird auf Max in Regionen mit dem Dienst debütieren und zweifellos auf Sky und Now TV, die diesen Dienst stattdessen nutzen, und da die Show in ein paar Monaten zurückkehren soll, hat HBO jetzt einen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die wirklich aufregenden nächsten Episoden gibt. Fangen Sie das unten ein.