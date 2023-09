SAG-AFTRA stimmt für Videospiel-Streik

HQ

Auch wenn sich der Streik der Writers Guild of America dem Ende zuneigt, ist der Streik der SAG-AFTRA immer noch in Kraft. In der Tat hat sie sich in letzter Zeit nur noch verstärkt. Denn jetzt hat die SAG-AFTRA angekündigt , dass sie auch für einen Videospielstreik gestimmt hat, was bedeutet, dass sich Darsteller, Synchronsprecher und andere Stars bald weigern könnten, im Videospielsektor zu arbeiten, bis ihre Forderungen nach besserer Bezahlung und Schutzrechten vor KI erfüllt sind.

Um es klar zu sagen, dies ist noch kein tatsächlicher Streik, sondern es gab nur eine Abstimmung, um zu zeigen, dass die SAG-AFTRA voll streiken wird, wenn die Verhandlungen nicht ernst genommen werden. Fast 35.000 Wählerinnen und Wähler, also rund 27,5 Prozent der Wahlberechtigten, haben zu 98 Prozent für einen Streik gestimmt, falls es dazu kommt.

"Es ist an der Zeit, dass die Videospielfirmen aufhören, Spiele zu spielen, und sich ernsthaft um eine Einigung über diesen Vertrag bemühen", sagte Fran Drescher, Präsident der SAG-AFTRA. "Das Ergebnis dieser Abstimmung zeigt, dass unsere Mitglieder den existenziellen Charakter dieser Verhandlungen verstehen und dass es jetzt an der Zeit ist, dass diese Unternehmen – die Milliarden von Dollar verdienen und ihre CEOs großzügig bezahlen – unseren Darstellern eine Vereinbarung geben, die weiterhin auf Video auftritt Spiele als tragfähige Karriere."

Zwischen dem 26. und 28. September wird es weitere Verhandlungen geben, und wenn keine ernsthaften Fortschritte erzielt oder ein Abkommen zustande kommt, werden wir zweifellos einen weiteren Streik erleben, der sich auf die Welt der Unterhaltung auswirkt.