Michael Caine ist jetzt so gut wie im Ruhestand

Michael Caine wird wahrscheinlich als einer der größten Schauspieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Seine legendäre Karriere erstreckt sich über sieben Jahrzehnte, aber er glaubt, dass es wahrscheinlich an der Zeit ist, alles einzupacken, und nennt sein Alter als Hauptgrund für seinen Rücktritt.

"Ich bin jetzt verdammte 90 und kann nicht richtig laufen und all das... Ich hatte das bestmögliche Leben, das ich mir hätte vorstellen können", sagte er dem Telegraph. Caine etablierte sich in den 1960er Jahren als Größe in Filmen wie Zulu und The Italian Job und arbeitet seitdem ununterbrochen.

Zuletzt war er in The Great Escaper zu sehen, einem Film, in dem Caine als Veteran des Zweiten Weltkriegs versucht, aus seinem Pflegeheim zu fliehen, um den 70. Jahrestag der Landung der Alliierten zu feiern. Modernere Fans kennen ihn wahrscheinlich auch für seine Arbeit in Christopher Nolan-Filmen und den Now You See Me-Filmen. Es ist das Ende einer Ära, in der man denkt, dass seine Karriere vorbei ist, aber er hatte, gelinde gesagt, einige verdammt gute Innings.