Gerücht: EA Sports WRC wird am 3. November veröffentlicht

Jetzt scheint es endlich festzunageln, dass Codemasters' mit Spannung erwartete Fortsetzung von Dirt Rally 2.0, EA Sports WRC, am 3. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S ausgerollt wird.

Das Spiel, das Gerüchten zufolge bereits in diesem Frühjahr zur Veröffentlichung bereit sein soll, basiert auf Unreal Engine und wird im Gegensatz zu früheren Gerüchten nicht WRC 23, sondern nur EA Sports WRC heißen, da die WRC-Saison 2023 nun fast vorbei ist. Den neuesten Gerüchten zufolge scheint es auch, dass diejenigen, die das Champions Edition kaufen, drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung (31. Oktober) Zugang zum Spiel erhalten und dass DLC in den folgenden 12 Monaten nach dem Start in Form von fünf Staffeln veröffentlicht wird.

Es scheint auch, dass das Cover durchgesickert ist und Otts Ford Puma Rally1 von den verschneiten Rally Sweden Straßen zeigt.

Wie sehr freust du dich auf EA Sports WRC?

