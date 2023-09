News

Cyberpunk 2077

Phantom Liberty wird die erste und letzte Cyberpunk 2077-Erweiterung sein, da die Spiel-Engine zu alt ist "Dies ist zumindest vorerst das letzte Mal, dass wir an der REDengine arbeiten, und in absehbarer Zukunft arbeiten wir, wie ihr wisst, an der Unreal Engine von Epic."