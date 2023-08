Saints Row, Black Desert und Generation Zero sind PlayStation Plus-Spiele im September

HQ

Es ist ein Jahr her, dass Saints Row in einem ziemlich ungeschliffenen Zustand auf den Markt kam, aber Volition hat seitdem mehrere große Updates und Erweiterungen geliefert, so dass einige von euch wahrscheinlich darüber nachgedacht haben, es heutzutage zu kaufen. Nun, ich habe gute Nachrichten für PlayStation-Besitzer.

Sony hat bestätigt, dass Saints Row der Headliner für die PlayStation Plus Essential-Spiele im September ist. Am 5. September kommen die Traveler Edition von Black Desert Online und Generation Zero hinzu. Diese ersetzen PGA Tour 2K23, Dreams und Death's Door, also schnapp dir die letzten drei bis dahin.

Für diejenigen, die es verpasst haben, ist es auch erwähnenswert, dass das 12-Monats-Abonnement aller PlayStation Plus-Stufen nächsten Monat teurer wird, sodass Sie Ihre Mitgliedschaft möglicherweise verlängern möchten, bevor die Preiserhöhung wirksam wird.