Der Regisseur von Blue Beetle blickt bereits auf das nächste Projekt

Jetzt, da Blue Beetle veröffentlicht wurde, scheint sein Regisseur, Ángel Manuel Soto, bereits sein nächstes Projekt in der Schlange zu haben. Als nächstes wird er bei MGM an The Wrecking Crew arbeiten.

Wie The Wrap berichtet, wird The Wrecking Crew Jason Momoa und Dave Bautista in einem Buddy-Action-/Comedy-Film in den Hauptrollen spielen. Das Drehbuch wurde vor dem WGA-Streik Anfang dieses Jahres produziert, und das Konzept wurde ursprünglich im Jahr 2021 zu MGM gebracht.

Ángel Manuel Sotos jüngster Film, Blue Beetle, ist ein guter Erfolg bei den Kritikern. An den Kinokassen hatte er immer noch ein etwas enttäuschendes Wochenende, war aber nicht so schlimm, wie die Leute befürchtet hatten.