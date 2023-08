Payday 3 startet mit 8 einzigartigen Raubüberfällen

HQ

Im neuesten Entwicklertagebuch für Payday 3 tauchte Starbreeze tief in die Raubüberfälle des Spiels ein, wie sie funktionieren und wie viele wir bei der Veröffentlichung bekommen werden.

Acht hört sich vielleicht nicht nach einer großen Zahl an, aber laut Starbreeze wird jeder unglaublich einzigartig sein. "Wenn der kreative Prozess beginnt", sagt Starbreeze-Produzent Andreas Häll-Penninger. "Wir fragen uns immer, welches einzigartige Gameplay-Element dieser Raubüberfall hat und wie wir dafür sorgen, dass er einzigartig aussieht und sich auch so anfühlt, auch wenn einige von ihnen ein ähnliches Setting haben."

Außerdem haben wir die Bestätigung erhalten, dass es dieses Mal viel mehr mit Geiseln bei Raubüberfällen zu tun geben wird. Du kannst sie nicht nur zur Polizei schicken, um einen deiner Teamkollegen wieder in den Kampf zu bringen, sondern auch verhandeln, um etwas mehr Zeit zu gewinnen.

Stealth wird bei bestimmten Raubüberfällen auch etwas freundlicher sein. Du wirst die Polizei nicht sofort auf dich loslassen, wenn du die Tarnung durchbrichst, was für diesen einen tollpatschigen Spieler in deinem Raubüberfallteam gut zu wissen ist. Weitere Details zu all den oben genannten Punkten finden Sie im folgenden Video: