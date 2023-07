Gerücht: Sam Raimi könnte für Spider-Man 4 zurückkehren

Thomas Haden Church, der Schauspieler für Sandman in Spider-Man 3 und Spider-Man: No Way Home, hat kürzlich erklärt, dass er Gerüchte über einen vierten Spider-Man-Film gehört hat, der von keinem Geringeren als Sam Raimi inszeniert wird.

"Ich habe Gerüchte gehört", sagte er ComicBook.com. "Dass Sam Raimi einen weiteren [Spider-Man-Film] mit Tobey [Maguire] drehen würde, und wenn das passiert, würde ich mich wahrscheinlich dafür einsetzen, vielleicht zumindest einen Cameo-Auftritt zu haben."

Raimi hat kürzlich mit dem MCU an Doctor Strange and the Multiverse of Madness gearbeitet und natürlich zuvor drei Spider-Man-Filme mit Sony gedreht. Es wird seit langem gemunkelt, dass ein viertes in Arbeit ist, aber wir müssen sehen, ob an diesen Gerüchten etwas Wahres dran ist.

Würdest du einen vierten Spider-Man sehen wollen?