Geoff Keighley reagiert auf Behauptungen, dass es beim Summer Game Fest an Vielfalt mangelte

Während die Resonanz auf das Summer Game Fest 2023 weitgehend positiv zu sein scheint, war ein großer Kritikpunkt, auf den hingewiesen wurde, dass bei der Live-Präsentation des Summer Game Fest die einzigen Menschen auf der Bühne weiße Männer waren.

Dies führte zu einer kleinen Gegenreaktion, die Geoff Keighley schickte, aber es scheint, dass der Moderator mit dem Ergebnis der Show zufrieden war. Im Gespräch mit CBC sagte Keighley, dass er denkt, dass "wir im Allgemeinen einen ziemlich guten Job mit Vielfalt in unseren Shows machen. Das war etwas, das eine faire Flagge ist. Wir wollen auch authentisch gegenüber den Spielen sein, die in der Show präsentiert werden, und den Entwicklern, die sie entwickeln. Also ja, ich denke, wir sind uns dessen bewusst."

Keighley erklärte auch, dass er glaubte, dass es einen Auftritt von Melanie Liburd gegeben hätte, die Saga Anderson in Alan Wake II spielt, aber aufgrund von Terminkonflikten konnte sie es nicht schaffen.

Glaubst du, dass es genug Abwechslung auf dem Summer Game Fest gab?