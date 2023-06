Payday 3 Entwicklertagebuch bestätigt Geiselverhandlungen

HQ

Die Entwickler von Payday 3 haben gerade ihr erstes Entwicklertagebuch veröffentlicht, das uns einen kleinen Einblick in einige der Features gibt, die wir im neuen Heist-Spiel sehen werden.

Neu ist die Geiselverhandlung. Im Video erklärt Produzent Andreas Häll-Penninger, dass wir Ersthelfer, die sich auf den Weg machen, um unseren Raubüberfall zu stoppen, durch Verhandlungen ein wenig aufhalten können.

"Also, in Payday 3 hast du Stealth und dann hast du etwas, das wir Suche nennen. Das ist im Wesentlichen, wenn Wachen nach Ihnen suchen und misstrauisch sind. Und dann gibt es etwas wirklich Interessantes, das man Verhandlung nennt, also kommen Ersthelfer am Tatort an, und wenn man Geiseln hat, kann man anfangen, sie zu tauschen, um Zeit zu gewinnen, bevor die Polizei eintrifft, oder man kann die Geiseln für später aufheben, weil man sie gegen Ressourcen eintauschen kann."



Sehen Sie sich das vollständige Video unten an. Payday 3 erscheint am 21. September für Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 und PC.