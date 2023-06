Der erste Hardcore-Charakter der Stufe 100 von Diablo IV stirbt aufgrund eines Verbindungsabbruchs

HQ

Gestern war Souaïb "cArn" Hanaf der erste Spieler der Welt, der mit einem Charakter im Hardcore-Modus von Diablo IV Level 100 erreichte. Dadurch wurde sichergestellt, dass sein Name in eine große Statue von Lilith bei Blizzard eingraviert wird, zusammen mit den 999 anderen, die seiner Heldentat folgen. Ich vermute, er ist ziemlich zufrieden damit, dass dies jetzt in Stein gemeißelt ist, denn er hat heute einen viel schlechteren Tag.

Die Schlagzeile hat es verdorben. Hanaf genoss heute seine Zeit, Diablo IV als Barbar der Stufe 100 auf Hardcore zu spielen, als er plötzlich die Verbindung trennte. "Keine große Sache. Loggen Sie sich einfach wieder ein." Nicht ganz. Blizzard wollte verhindern, dass sich Spieler abmelden, um zu vermeiden, dass sie ihren Charakter verlieren, wenn sie kurz vor dem Tod stehen, also wird das Trennen von Diablo IV beim Spielen von Hardcore wie ein Tod behandelt. Das bedeutet, dass Hanafs Barbar nun für immer verloren ist. Ein herzzerreißender Moment, der sich deutlich in seiner Reaktion widerspiegelte, als und nachdem es passiert war.

Blizzard hat sich dazu noch nicht geäußert, also dürfen wir immer noch hoffen, dass es eine Chance gibt, dass der erste Hardcore-Charakter der Stufe 100 der Welt wieder zum Leben erweckt werden kann. In jedem Fall war dies ein weiteres Beispiel dafür, warum die Always-Online-Anforderung lächerlich schlecht ist.