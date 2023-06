Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wird im September gezeigt

HQ

Verzögerungen, das Ausscheiden von Entwicklern, Änderungen von Leads und vieles mehr. Wir haben in den letzten Jahren im Grunde nur schlechte Nachrichten über Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erhalten, aber es hört sich so an, als würden wir bald einige gute bekommen.

Paradox sagt, dass Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 irgendwann im September gezeigt wird.

Einer der Gründe, warum sie uns dies so früh mitteilen, ist, dass sich das Spiel seit seiner Ankündigung ein wenig verändert hat, sodass die verschiedenen Editionen und ihre Bonusinhalte so unterschiedlich geworden sind, dass das Unternehmen beschlossen hat, alle physischen Vorbestellungen zu stornieren und zu erstatten. Die digitalen Versionen der First Blood Edition, Unsanctioned Edition und Blood Moon Edition werden nicht storniert, können aber dennoch problemlos erstattet werden, wenn Sie möchten.

Zu guter Letzt haben wir vier neue Bilder aus dem Spiel erhalten, um zumindest einen Vorgeschmack darauf zu geben, was uns im September erwartet.