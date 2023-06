Dieser Skyrim-Mod verleiht einem seiner bekanntesten NPCs eine dunkle Wendung

HQ

Unter den vielen denkwürdigen NPCs, die The Elder Scrolls V: Skyrim vermüllen, gibt es nur wenige Ladenbesitzer, die einen so bleibenden Eindruck hinterlassen wie der von Belethor, dem Gemischtwarenverkäufer in Weißlauf.

Belethor ist im Allgemeinen ein Sleazebag und bemerkt, wenn er eine Schwester gehabt hätte, hätte er sie verkauft, wenn man mit ihm spricht. Ein neuer Mod von wSkeever gibt Belethor eine Schwester, und es überrascht nicht, dass sie vom Händler verkauft wurde.

Der Mod gibt dir eine Quest, um Lelaegh, Belethors Schwester, aufzuspüren und sie nach Weißlauf zurückzubringen, wo sie die Kontrolle über seinen Laden übernehmen kann. Es ist keine einfache Quest und erfordert, dass du zum Seelenhaufen reist, was schwierig sein kann, es sei denn, du hast einen guten Teil des Dawnguard-DLCs abgeschlossen.

Schau dir den Mod hier an.