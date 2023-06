Offizielles Terraria Brettspiel ist auf dem Weg zu Kickstarter

HQ

Terraria wurde bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2011 zu einem Riesenerfolg und entwickelt sich dank der brillanten Unterstützung des Entwicklers Re-Logic, der im vergangenen Jahr 44 Millionen verkaufte Spiele erreichte, bis heute sehr gut.

Leider sieht es nicht so aus, als würden wir in absehbarer Zeit eine Fortsetzung bekommen (es gab vor zehn Jahren eine, die kurz darauf abgesagt wurde), aber das bedeutet nicht, dass wir keine neuen Terraria-Projekte haben, auf die wir uns freuen können. Re-Logic und Paper Fort Games haben angekündigt, dass sie ein Terraria Brettspiel machen, das anscheinend alles enthalten wird, was wir an dem Spiel lieben: Terraria.org/index.php?threads/Terraria-the-board-game-coming-soon.118888/" target="_blank"> alles einbinden, was wir an dem Spiel lieben:

"Diese Brettspiel-Adaption wird das Universum von Terraria erweitern, indem sie die Biom-Erkundung, die Charakterentwicklung, den Basenbau und die epischen Kämpfe des digitalen Spiels originalgetreu mit Tabletop-Mechanismen kombiniert - zusammen mit einem frischen neuen Grafikstil - um ein kooperatives Abenteuer zu schaffen, das sowohl bei langjährigen Fans als auch bei unerfahrenen Terrarianern Anklang finden wird!"

Um dieses Spiel zu ermöglichen, werden die beiden Partnerunternehmen eine Kickstarter-Kampagne starten, an der die Fans wirklich interessiert zu sein scheinen, da sich bereits 11.000 Menschen für weitere Informationen angemeldet haben. Wir haben zwar noch keine detaillierte Beschreibung der Regeln, aber es wird ein "kooperatives Tabletop-Abenteuer für ein bis vier Spieler" sein. Es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bestätigt, obwohl es nicht in diesem Jahr sein wird, aber sie werden "das Fenster weiter eingrenzen, sobald wir die Crowdfunding-Phase erreicht haben und wir ein besseres Gespür für den Fortschritt und den bisherigen Umfang haben".