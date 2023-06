Wir spielen Convergence: A League of Legends Story auf dem heutigen GR Live

Riot Forge hat eine ganze Reihe von League of Legends-Spin-offs veröffentlicht, und allein in diesem Jahr gab es bereits zwei neue. Während wir The Mageseeker: A League of Legends Story vor ein paar Wochen erhalten haben, wurde letzte Woche auch Convergence: A League of Legends Story veröffentlicht.

Dieses 2D-Abenteuer-Plattformspiel spielt in der Stadt Zhaun und versetzt die Spieler in die Rolle von Ekko, der Teile sammelt und dann Gadgets herstellt, bevor er die Zeit zurückspult und sie verwendet, um Herausforderungen zu meistern.

Während ihr euch Convergence heute auf PC und Konsolen ansehen könnt, werden wir das Spiel auch auf dem heutigen GR Live spielen, wo unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde des Titels moderieren und erleben wird, und das alles von der GR Live-Homepage zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ.