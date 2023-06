Tom Hollands vierter Spider-Man auf Eis gelegt, während Miles Morales einen Live-Action-Film bekommt

HQ

Elliot ist bei weitem nicht der Einzige, der Spider-Man: Across the Spider-Verse für eine großartige Fortsetzung hält, daher ist es verständlich, dass Sony vor langer Zeit grünes Licht für ein drittes Spiel gegeben hat. Das ist jedoch nicht das einzige Mal, dass wir den Web-Slinger in Zukunft sehen werden.

Variety hatte das Vergnügen, bei der Premiere des Films in Los Angeles mit einigen der Produzenten von Across the Spider-Verse zu plaudern, und sie hatten einige aufregende Neuigkeiten zu verkünden. Amy Pascal sagte, dass Miles Morales, wie in Spider-Man: No Way Home angeteasert und Anfang dieses Jahres entgangen, seinen eigenen Live-Action-Film bekommen wird. Und nicht nur das. Spider-Woman wird auch die Hauptrolle in ihrem eigenen Film spielen, und Avi Arad sagt sogar, dass wir ihn "früher als erwartet" sehen werden.

Etwas, das wir nicht früher als erwartet sehen werden, ist Tom Hollands vierter Spider-Man-Film, da Pascal bestätigt, dass das Projekt wegen des Autorenstreiks auf Eis gelegt wurde. Wenigstens haben wir diese Animationsfilme und Marvel's Spider-Man 2, während wir warten.