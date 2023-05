Chiwetel Ejiofor schließt sich der Besetzung von Venom 3 an

HQ

Es wird immer schwieriger, den Überblick über die Marvel Cinematic Universe zu behalten. Obwohl wir Tom Hardys Venom noch nicht gegen einen der kanonischen Spider-Man gesehen haben, existiert er technisch gesehen in der MCU-Welt, da er in einer Post-Credits-Szene in Spider-Man: No Way Home von 2021 auftauchte. Und aus diesem Grund ist die neueste Besetzungsergänzung für Venom 3 kurios, da Chiwetel Ejiofer dem Team beigetreten ist, um neben Hardy im Film zu spielen.

Ejiofor spielte zuvor Baron Mordo in Doctor Strange und seiner Fortsetzung Doctor Strange in the Multiverse of Madness, was die Frage aufwirft, ob dies die Rolle sein wird, die Ejiofor im dritten Venom -Film oder besser gesagt, ob es etwas Neues sein wird, das in der Zukunft des MCU letztendlich ein wenig chaotisch werden könnte.

Wie auch immer, Deadline hat berichtet, dass kein Kommentar dazu abgegeben wurde, wen Ejiofor in Venom 3 spielen wird, und um dies hinzuzufügen, haben wir immer noch wenig Ahnung von der Handlung dieses Threequels.