Wir spielen Humanity auf dem heutigen GR Live

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Puzzlespiel sind, in das Sie sich verbeißen können, hat Tha Ltd. vielleicht genau die richtige Lösung für Sie. Dieser Puzzle-Plattformer, der als Humanity bekannt ist, stellt dich vor die Aufgabe, als spiritueller Shiba Inu Dutzende von Seelen in Sicherheit zu bringen. Unnötig zu erwähnen, dass es eine ziemlich faszinierende Prämisse ist, und da das Spiel jetzt angekommen ist, sogar als PlayStation Plus-Titel am ersten Tag, werden wir uns auf dem heutigen GR Live in Humanity stürzen.

Beginnend um die übliche Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ wird unsere eigene Rebeca versuchen, die Eröffnungsstunde von Humanity durchzuspielen, wo sie eine Reihe seltsamer und wunderbarer Rätsel lösen wird, und das alles auf der GR Live-Homepage.

Schaut auf jeden Fall vorbei, um die Action zu sehen, während sie sich entfaltet, und vergesst auch nicht, Humanity-1266063/" title="Humanity" target="_blank">Lesen Sie unsere Rezension von Humanity hier.