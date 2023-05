John Krasinskis letzter Auftritt als Jack Ryan kommt im Juni an

HQ

Obwohl Staffel 3 von Jack Ryan Ende 2022 am Prime Video erscheint, bereitet sich Amazon bereits darauf vor, die vierte und letzte Staffel der Show auf Bildschirme auf der ganzen Welt zu bringen.

Wie in einem neuen Poster erwähnt, wird uns gesagt, dass Staffel 4 von Jack Ryan am 30. Juni am Prime Video mit einer Doppelepisodenpremiere debütieren und dann bis zum Finale am 14. Juli weiterhin neue Folgen veröffentlichen wird. Da die Staffel kürzer sein wird als die vorherigen, mit nur sechs geplanten Episoden, werden jede Woche zwei Episoden erscheinen.

Was Jack Ryan bei diesem letzten Ausflug vorhat, lautet die Zusammenfassung wie folgt:

"In der vierten und letzten Staffel von Tom Clancy's Jack Ryan befindet sich die Titelfigur auf seiner bisher gefährlichsten Mission: sich einem Feind im In- und Ausland zu stellen. Als neuer stellvertretender Direktor der CIA hat Jack Ryan die Aufgabe, interne Korruption aufzudecken, und deckt dabei eine Reihe verdächtiger Black Ops auf, die die Verwundbarkeit des Landes aufdecken könnten. Als Jack und das Team untersuchen, wie tief die Korruption verwurzelt ist, entdeckt er eine weitaus schlimmere Realität - die Konvergenz eines Drogenkartells mit einer terroristischen Organisation -, die schließlich eine Verschwörung aufdeckt, die viel näher an seiner Heimat liegt und den Glauben unseres Helden an das System auf die Probe stellt, für dessen Schutz er immer gekämpft hat.

Schauen Sie sich das Poster für die Staffel unten an und erwarten Sie, dass in den kommenden Wochen ein Trailer eintrifft, wenn wir uns dem Premierentermin nähern.