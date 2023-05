Der 25-Liter-Rucksack von Mous ist die ultimative tragbare Aufbewahrungslösung

HQ

Wenn Sie in letzter Zeit viel gereist sind und Ihren Rucksack mit etwas aufrüsten möchten, das eine Kombination aus viel Platz und Materialien und Designelementen bietet, die Ihre Gegenstände schützen, dann haben wir vielleicht die perfekte Lösung für Sie.

Die Firma Mous hat eine Tasche namens The 25L Backpack entwickelt, und wie der Name schon sagt, bietet diese Tasche 25 Liter Platz, aufgeteilt auf 17 einzigartige Fächer, und ist mit wasserdichten Komponenten und Reißverschlüssen sowie AiroFoam zum Schutz vor Sturzschäden ausgestattet.

Um zu sehen, ob dies die nächste Tasche auf Ihrem Radar sein sollte, sehen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Fakten über The 25L Backpack teilt.