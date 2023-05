Ein neuer Skyrim-Mod bietet NPCs einen intensiveren Dialog

HQ

The Elder Scrolls V: Skyrim hat viele Dialogzeilen, aber wenn du das Spiel ein paar Mal gespielt hast, kannst du fast vorhersagen, was jeder NPC sagen wird. Egal, ob es sich um Eorlund Gray-Mane handelt, der schockiert ist, dass Sie seine berühmten Waren kaufen möchten, oder um den Klassiker "Hey, you, you're finally awake!", die meisten Dialoge von Skyrim sind etwa 12 Jahre nach seiner Veröffentlichung vorhersehbar.

Ein Mod versucht jedoch, dies zu ändern. Mit generativer KI hat ein Modder namens Bloc es NPCs ermöglicht, einen intensiveren Dialog mit dem Spieler zu führen.

Während dieser Dialog sehr roboterhaft klingt, ist es interessant zu sehen, welches Potenzial diese Technologie haben könnte. Schon bald könnten sich Spieleentwickler nicht mehr rühmen, Hunderttausende von Dialogzeilen zu haben, sondern stattdessen zeigen, wie reaktionsschnell und genau ihre KI ist.

Schauen Sie sich das Video unten an und lassen Sie uns wissen, was Sie denken: