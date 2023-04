HyperX bringt mit seiner Pulsefire Haste 2 eine günstigere, elitäre drahtlose Mausoption

HQ

Mit 61 Gramm erweist sich die HyperX Pulsefire Haste 2 als eine der leichtesten kabellosen Mausen unter ihren Konkurrenten. Darüber hinaus erweist es sich auch als etwa die Hälfte der Kosten der meisten kabellosen Gaming-Mäuse, die Sie heute auf dem Markt finden.

Wie wir jedoch festgestellt haben, fühlt sich das Pulsefire Haste 2 so an, als würde es uns Funktionen bieten, die über seinem Preis liegen. Es speichert einen drahtlosen 2,4-GHz-Sender, der in der Maus selbst gespeichert werden kann. Es hat eine Akkulaufzeit von etwa 100 Stunden und bietet Ihnen 26000 DPI.

Um es klar auszudrücken, der HyperX Pulsefire Haste 2 bringt für seinen Preis viel auf den Tisch. Ist sie deshalb die perfekte Maus für Sie? Nun, es gibt einige Probleme, wie wir im Video unten durchgehen. Schauen Sie es sich unbedingt an.