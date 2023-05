Chris Pine spielt King Magnifico im kommenden Wish

HQ

Disney hatte im Rahmen seiner Keynote auf der CinemaCon kürzlich nicht wirklich viele neue Informationen und Inhalte zu teilen, aber der Unterhaltungstitan enthüllte einen neuen Darsteller für den kommenden Animationsfilm Wish.

Nach seinem Auftritt als Edgin the Bard in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves wird Chris Pine der Figur von King Magnifico im Film seine Stimme leihen, einer Figur, die als "Herrscher des Königreichs Rosas" bezeichnet wird .

Disney folgte dieser Ankündigung mit einem Bild von King Magnifico, das Sie unten sehen können, und wann Wish in die Kinos kommt, soll der Film am 24. November 2023 in die Kinos kommen.