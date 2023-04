Hercule Poirot stellt sich dem Übernatürlichen im A Haunting in Venice-Trailer

Wir wurden in letzter Zeit mit Krimi- und Whodunnit-Filmen absolut verwöhnt, da in den letzten Jahren zwei Knives Out-Filme und zwei Filme in Kenneth Branaghs Poirot-Adaptionsreihe zu sehen waren. Während wir noch eine Weile auf weitere Knives Out warten werden, wird in diesem Jahr der berühmte belgische Detektiv Hercule Poirot ein Comeback feiern.

Denn im September, genauer gesagt am 15. September, wird A Haunting in Venice in die Kinos kommen und den ikonischen Detektiv mit Schnurrbart sehen, der eine übernatürliche Bedrohung überwinden muss, die während einer Séance auftaucht, an der er teilnimmt, während er seinen Ruhestand im Venedig der Nachkriegszeit genießt.

Dieser Film ist zwar vollgepackt mit Intrigen, scheint aber eine etwas gruseligere Atmosphäre für Murder on the Orient Express und Death on the Nile zu haben, und Sie können dies im Trailer unten selbst sehen.