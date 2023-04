Age of Empires II: Definitive Edition bekommt Besuch von den Römern

HQ

Age of Empires II: Definitive Edition wird dank der bevorstehenden Erweiterung Welcome to Return of Rome in größerem Umfang erweitert. Dies "ermöglicht es Ihnen, Freunde mit den ursprünglichen sechzehn Zivilisationen des Zeitalters der Imperien herauszufordern - plus einer brandneuen exklusiven Zivilisation der Rückkehr Roms, dem Lac Viet".

Es enthält auch drei neue Kampagnen, so dass es so aussieht, als ob alle Hobby-Generäle da draußen viel Spaß haben werden. Willkommen bei Return of Rome startet am 16. Mai und wir haben unten einen brandneuen Trailer für euch.