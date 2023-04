Die Besetzung für DCs Creature Commandos wurde bestätigt

James Gunn ist ziemlich transparent, wenn es um die kommenden DC Universe-Angebote geht, und wir sehen dies erneut mit der Creature Commandos-Zeichentrickserie. Nach einem Bericht, der von Collider über die Besetzung der Show veröffentlicht wurde, hat Gunn auf Twitter einige Details bestätigt und ausgearbeitet.

Zuerst wird uns gesagt, dass Frank Grillo Rick Flag Sr. spielen wird, David Harbour für Frankenstein angezapft wird, Indira Varma die Braut spielen wird, Alan Tudyk ist Dr. Phosphorous, Maria Bakalova wurde als Ilana Rostvic gecastet, Sean Gunn ist zurück als Weasel und auch GI Robot, Zoe Chao ist Nina Mazursky und schließlich kehrt Steve Agee als John Econonmos zurück.

Gunn bemerkte dann auch in einem Kommentar, dass die Gerüchte, die Ron Perlman mit der Serie in Verbindung brachten, falsch sind und dass er nicht in der Show auftreten wird. Gunn erklärte auch, dass alle Episoden der Serie selbst geschrieben werden, aber von einer anderen Person inszeniert werden.

Wann die Serie erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.